Минобороны объявило трёхнедельные сборы теробороны в одном районе Беларуси. Кому приготовиться?

Опубликовано: 08.01.2025 15:21 , Обновлено: 08.01.2025

В среду днём, 8 января, Министерство обороны Беларуси объявило о начале учебных сборов с военнообязанными территориальных войск Гомельского района. Планируется, что под руководством председателя райисполкома они продлятся до конца месяца, 31 января.

Цель январских учений в оборонном ведомстве не сообщили, однако добавили, что в ходе мероприятий, которые должны пройти с 8 по 31 января, планируется “восстановить навыки” командного состава в управлении подчинёнными.

Кроме того, речь идёт о подготовке военнообязанных к “выполнению задач” (в том числе совместно с инженерными подразделениями Вооружённых Сил), а также “всестороннем обеспечении” белорусов “с задействованием местной базы мобилизационного развёртывания”.

К слову, 3 января президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своими доверенными лицами на предстоящих выборах, которые пройдут 26 января, потребовал “смело подключать” военных для соблюдения порядка во время электоральной кампании.

Лукашенко потребовал «смело подключать» военных для соблюдения порядка на выборах президента

Также мы рассказывали, что в ноябре министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков пообещал задействовать на предстоящих президентских выборах ветеранов МВД, в том числе при необходимости отставных спецназовцев. По словам главы ведомства, первых отправят на избирательные участки “для охраны общественного порядка”.

«По первому зову» — Кубраков пообещал задействовать отставных спецназовцев на выборах президента Беларуси. Где?