Минобороны объявило комплексную проверку теробороны. В каком регионе и сколько белорусов призовут?

Опубликовано: 12.03.2024 15:59 , Обновлено: 12.03.2024

Министерство обороны Беларуси намерено призвать из запаса до 200 военнообязанных для укомплектования территориальных войск в ближайшие дни. Планируется, что они примут участие в первом этапе комплексной проверки органов управления территориальной обороны одной из белорусских областей.

Как сообщили в оборонном ведомстве, проверять органы управления теробороны в период с 12 марта по 5 апреля 2024 года на первом этапе будут в Гомельской области.

Целью проверки в министерстве назвали “определение степени готовности” районных, а также городских исполкомов и военных комиссариатов региона “к формированию территориальных войск”. Кроме того, ведомство намерено провести “оценку состояния дел по вопросам формирования и применения сил территориальной обороны”.

В Минобороны подчеркнули, что данное мероприятие “носит плановый характер” и проводится “в соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил по предназначению”.

Ранее Телеграф сообщил, Министерство обороны на днях начало проверку боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которой пообещали передвижение военной техники по дорогам общего пользования, а также предупредили о возможных временных ограничениях движения гражданского транспорта на отдельных участках местности.

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Напомним, в мае прошлого года Министерстве обороны Беларуси озвучили сценарии, которые отрабатывают на военных сборах при участии сил территориальной обороны, и рассказали, к чему готовят “территориалов”.

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