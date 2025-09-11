Польша на 3 месяца ограничила полёты у границы с Беларусью

Опубликовано: 11.09.2025 12:39 , Обновлено: 11.09.2025

Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PAŻP) сообщило о введении ограничения движения воздушного транспорта в восточной части страны. Мера будет действовать с 10 сентября по 9 декабря вдоль границ с Беларусью и Украиной.

В ведомстве уточнили, что ограничение введено по запросу Оперативного командования видов Вооружённых сил Польши. Речь идёт о зоне EP R129, которая охватывает всю протяжённость границ с Беларусью и Украиной. Как сказано в официальном сообщении, решение принято «по соображениям государственной безопасности».

Новые правила устанавливают разный режим для светлого и тёмного времени суток, сообщило money.pl. От заката до восхода солнца вводится полный запрет на любые полёты, за исключением военных воздушных судов. Кроме того, круглосуточно действует запрет на полёты гражданских беспилотников.

Днём полёты для пилотируемых судов разрешены, но при выполнении ряда условий. Воздушному судну необходимо подать план полёта, иметь работающий транспондер и поддерживать постоянную двустороннюю связь с диспетчерскими службами.

Исключения сделаны для рейсов со статусом HEAD (государственные), SAR (поисково-спасательные), MEDEVAC (медицинская эвакуация) и других специальных бортов.

В PAŻP заявили, что влёт в активную зону воздушного судна, не соответствующего критериям, будет считаться нарушением Авиационного права.

Напомним, в ночь со вторника на среду польское воздушное пространство неоднократно нарушили неизвестные беспилотники, Польша задействовала системы ПВО. Военные и спецслужбы до сих пор ведут поиски обломков.

Кроме того, временно полностью закрыто воздушное пространство в некоторых приграничных с Беларусью районах Литвы.

Литва закрыла воздушное пространство на границе с Беларусью