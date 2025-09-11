Латвия закрыла небо у границы с Беларусью. А погранпереход «Патерниеки»?

Опубликовано: 11.09.2025 14:00 , Обновлено: 17.09.2025

Латвия решила закрыть воздушное пространство в районе своей восточной границы как минимум на неделю, сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс. Режим вводится с 18:00 11 сентября до 18 сентября с возможностью дальнейшего продления.

По его словам, такое решение приняли после недавних событий в Польше, где, по словам премьер-министра Дональда Туска, воздушное пространство страны нарушили 19 БПЛА. Глава Минобороны Латвии назвал это «грубым нарушением воздушного пространства НАТО» и заявил, что, хотя прямой угрозы для Латвии сейчас нет, превентивные меры необходимы, передало латвийское медиа Delfi.

Одновременно в латвийском Сейме рассматривают возможность полного закрытия сухопутной границы с Беларусью и Россией. Проект такого решения, предложенный партией «Национальное объединение», передан на рассмотрение в комиссию по национальной безопасности. Инициаторы настаивают на закрытии границы на время проведения военных учений «Запад».

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис подтвердил готовность ведомства обеспечить все необходимые меры для закрытия границы. Но, по его словам, наибольшую угрозу в стране сейчас ощущают с воздуха.

Когда состоится обсуждение этого вопроса, источник не уточнил.

Напомним, Латвия стала третьей страной региона, принявшей подобные меры по закрытию неба. Ранее о полном закрытии неба у границы с Беларусью сообщила Литва.

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