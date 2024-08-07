Минобороны начало отрабатывать борьбу с ДРГ "противника". Где и когда будет работать артиллерия в Беларуси?
Министерство обороны Беларуси сообщило о начале командно-штабного учения «Управление войсками в операции оперативного объединения» Северо-западного оперативного командования (СЗОК). В военном ведомстве рассказали, что практические действия пройдут на полигонах Минской и Гродненской областей.
Учение запланировали на 7 и 8 августа, руководить им будет командующий войсками СЗОК генерал-майор Александр Бас. Тренировку организовали для совершенствования уровня готовности и способности соединений и воинских частей обеспечивать непрерывное управление подчиненными силами и средствами при ведении боевых действий.
В Минобороны перечислили, какие вопросы отработают на учении:
- обеспечение устойчивости системы управления войсками и повышение живучести пунктов управления,
- борьба с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) противника и незаконными вооруженными формированиями (НВФ),
- использование беспилотных авиационных комплексов для разведки, целеуказания, а также комплексов вооружения с авиационными барражирующими боеприпасами,
- совершенствование системы огневого поражения противника ракетными войсками и артиллерией.
[info_b]Барражирующие боеприпасы - тип беспилотников с боевой частью, которые могут продолжительное время в режиме ожидания (барражирования) находиться в воздухе около цели и атаковать ее после получения соответствующей команды от оператора. Также эти боеприпасы способны выполнять задачи, предусмотренные заложенным алгоритмом. [/info_b]
Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство обороны объявило учебный сбор для военнообязанных территориальных войск в Московском районе Минска. Сбор пройдет с 1 по 23 августа под руководством главы районной администрации. Мероприятие организовали в том числе для повышения навыков военнообязанных по выполнению поставленных перед ними задач.
Минобороны объявило сбор теробороны в одном из районов Минска
Также мы писали о мобилизационном учении на Витебщине, которое продлится по 9 августа. Перед военными комиссариатами Бешенковичского и Шумилинского районов поставили задачи по «защите территории от гипотетического противника».
Жителей двух районов Беларуси предупредили о возможных взрывах и СМС-ках из военкоматов. Что происходит?