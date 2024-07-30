Жителей двух районов Беларуси предупредили о возможных взрывах и СМС-ках из военкоматов. Что происходит?

Опубликовано: 30.07.2024 16:02 , Обновлено: 30.07.2024

Жителей двух районов в Витебской области - Бешенковичского и Шумилинского - предупредили о том, что на протяжении ближайших 10 дней они могут услышать взрывы, а молодые люди призывного возраста - СМС-сообщения из военкоматов. Всё это связано с новым мобилизационным учением, которое запланировали комиссариаты Витебщины.

Мобилизационное учение будет проходить с 31 июля по 9 августа . В частности, перед военными комиссариатами Бешенковичского и Шумилинского районов поставлены задачи по “защите территории от гипотетического противника”.

“Учения проводятся согласно плану подготовки по назначению. Каждый призывник и кадровик должен знать, что делать в случае возникновения нестандартной ситуации и какие функции на него возложены”, - прокомментировал планы манёвров военком Бешенковичского и Шумилинского районов Андрей Савич районной газете “Герой працы”.

Жителей указанных районов предупредили, что в рамках учений военные могут использовать спецсредства, имитирующие ведение боевых действий, такие как светошумовые гранаты, взрывпакеты, а также стрелять холостыми патронами.

Что касается самих участников учений, то в Минобороны пока не озвучивали точную цифру, сколько военнослужащих планируется привлечь к манёврам. В районном издании сообщили, что накануне учений призывники получат соответствующие уведомления, в том числе, в виде СМС-сообщений, с требованием явиться в военкомат.

Белорусов обязали являться по SMS-повесткам в военкоматы, иначе — штраф

Ранее Telegraf.news сообщил, что в апреле в Беларуси вступил в силу закон, который обязывает белорусских призывников являться в военкомат в том числе после получения SMS-сообщения. Теперь это приравнивается к официальной повестке. В связи с этим в Минобороны Беларуси призвали всех военнообязанных белорусов ознакомиться со списком “альфа-имен”. В ведомстве уточнили, что на сообщения от таких абонентов отвечать будет не надо, но реагировать обязательно.

Минобороны призвало белорусов ознакомиться со списком «альфа-имен». Что это такое?