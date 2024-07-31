Минобороны объявило сбор теробороны в одном из районов Минска

Опубликовано: 31.07.2024 14:02 , Обновлено: 31.07.2024

Министерство обороны в среду, 31 июля, объявило учебный сбор для военнообязанных территориальных войск в Московском районе Минска. Он пройдёт с 1 по 23 августа под руководством главы районной администрации.

Как пояснили в оборонном ведомстве, целью нынешних сборов станет с одной стороны - повышение навыков чиновников районного исполкома по части формирования воинских частей терробороны, а с другой стороны - повышение навыков самих военнообязанных по выполнению поставленных перед ними задач.

В Минобороны озвучили следующие минимальные задачи, которые уже поставили перед районной администрацией:

принять военнообязанных территориальных войск на учёт,

обеспечить их всем необходимым, воспользовавшись ресурсами местной базы мобилизационного развертывания,

восстановить навыки командиров по управлению подчиненными,

подготовить военнообязанных к выполнению задач “в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 31 июля по 9 августа мобилизационное учениетакже будет проходить в двух районах Витебской области — Бешенковичском и Шумилинском. В связи с этими учениями жителей этих районов предупредили о том, что на протяжении ближайших 10 дней они могут слышать взрывы, а молодые люди призывного возраста — получить СМС-сообщения из военкоматов.

Жителей двух районов Беларуси предупредили о возможных взрывах и СМС-ках из военкоматов. Что происходит?