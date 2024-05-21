Минобороны начало новое командно-штабное учение. Сколько белорусов пообещали призвать из запаса?

Опубликовано: 21.05.2024 09:36 , Обновлено: 21.05.2024

Министерство обороны во вторник, 21 мая, сообщило о начале нового командно-штабного учения, которое продлится три дня - до четверга, 23 мая. Руководить учением назначили заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Андрея Бурдыко. Узнали, сколько человек решили привлечь для этого из запаса.

В нынешних командно-штабных учениях должны принять участие органы военного управления и воинскими частями тылового обеспечения, пояснили в ведомстве. Для этого из запаса пообещали призвать более 100 военнообязанных.

Отрабатывать в ходе этого учения решили следующие вопросы:

управление тыловым обеспечением войск,

рассредоточение запасов материальных средств,

выполнение мероприятий по повышению живучести объектов воинских частей и организаций тыла.

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