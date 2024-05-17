Министр обороны созвал председателей всех облисполкомов в Могилёв. Зачем?

Опубликовано: 17.05.2024 09:48 , Обновлено: 17.05.2024

Председатели всех областных исполнительных комитетов, а также Минского городского исполкома вместе с военными комиссарами областей и столицы в пятницу, 17 мая, должны собраться в Могилёве. Там запланировали ежегодный сбор "Военная безопасность и оборона государства", руководить которым будет министра обороны Беларуси Виктор Хренин.

Как пояснили в Минобороны, основной целью сбора руководства областных администраций и региональных военных комиссаров станет повышение их уровня знаний “в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах”, а также совершенствование их навыков владения оружием.

В ведомстве пообещали, что помимо информации “об основных тенденциях развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси” участникам сбора также:

продемонстрируют действия добровольцев отряда народного ополчения по предотвращению и пресечению правонарушений, охране и обороне аэропорта силами территориальной обороны,

ознакомят с порядком применения беспилотных летательных аппаратов и борьбы с ними,

продемонстрируют основные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, которая имеется на вооружении воинских частей инженерных войск, подразделений беспилотных авиационных комплексов белорусских Вооруженных сил, а также воинских частей территориальных войск и техники дорожно-ремонтных строительных управлений, используемой для подготовки населенных пунктов к обороне.

В Могилёвской области стартовали военные сборы теробороны. Сколько человек решили призвать?

Ранее Telegraf.news сообщил, что в настоящее время на территории Могилевской области проходят военные сборы теробороны. Они стартовали 7 мая и должны завершиться 31 мая. Согласно заявлению Минобороны, на эти сборы планировалось призвать почти 120 военнообязанных. Аналогичные сборы 16 мая стартовали также в Гомельской области.

Минобороны объявило сборы теробороны в ещё одном регионе Беларуси. Кому приготовиться?