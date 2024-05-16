Минобороны объявило сборы теробороны в ещё одном регионе Беларуси. Кому приготовиться?
Министерство обороны Беларуси утром в четверг,16 мая, объявило о начале учебного сбора с военнообязанными территориальных войск в ещё одном регионе страны. Целью сборов в ведомстве назвали "повышение навыков" как должностных лиц исполнительных комитетов - в вопросах формирования территориальных войск, так и самих военнообязанных – в непосредственном выполнении "задач по предназначению".
Продлятся сборы чуть больше трёх недель - с 16 мая по 7 июня . Руководить ими будет председатель Речицкого районного исполнительного комитета. Следовательно, именно этот регион Гомельской области станет местом очередных учений территориальных войск.
Как рассказали в Минобороны, в ходе сбора планируется выполнить следующие задачи:
- организовать приём военнообязанных территориальных войск,
- всесторонне обеспечить их всем необходимым для выполнения задач по предназначению, используя ресурсы местной базы мобилизационного развертывания;
- восстановить навыки командиров по управлению подчиненными;
- подготовить военнообязанных, чтобы те были готовы выполнять задачи в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением;
- отработать вопросы создания, подготовки и применения отряда народного ополчения.
Сколько именно военнообязанных территориальных войск планируется призвать на сборы в Речицком районе, в ведомстве не уточнили.
Ранее Telegraf.news сообщил, что аналогичные сборы в настоящее время проходят в Могилевской области. Они стартовали 7 мая и должны завершиться 31 мая. Согласно заявлению Минобороны, на эти сборы планировалось призвать почти 120 военнообязанных.
В Могилёвской области стартовали военные сборы теробороны. Сколько человек решили призвать?