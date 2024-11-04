Минобороны Литвы предложило запретить служить в армии гражданам Беларуси

Опубликовано: 04.11.2024 15:58 , Обновлено: 04.11.2024

Министерство обороны Литвы предложило на законодательном уровне запретить лицам с российским и белорусским гражданством вступать в ряды Вооруженных сил страны. Соответствующие поправки в законодательство уже сформулированы и внесены на рассмотрение госорганов.

В предложенных Минобороны поправках лицам, имеющим гражданство стран, определённых правительством как страны, “представляющие угрозу национальной безопасности” (к ним, в частности, относятся Беларусь, Россия и Китай), предлагается запретить:

поступать на профессиональную военную службу,

вступать в Добровольческие силы ВС,

участвовать в иных формах добровольной и обязательной военной службы.

[info_b]Отметим, что Литва, как и Беларусь, допускает у человека наличие двойного гражданства.[/info_b]

По данным литовского агентства lrt.lt, если поправки будут приняты, увольнение из рядов вооружённых сил ждёт тех, кто решит получить гражданство одной из этих стран (коснётся ли это тех белорусов и россиян, которые уже служат в литовской армии, не уточняется). При этом уже сейчас профессиональные литовские военные не имеют права выезжать в выше указанные страны не по служебным делам.

Как пояснил министр оборон Лауринас Кащюнас, который возглавляет Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности, предложенные поправки призваны минимизировать риски передачи информации о системе обороны страны, доступ к которой есть у военных, “враждебным государствам”, не допустить “деструктивной деятельности” против Литвы, в том числе, вербовку со стороны иностранных разведок и служб безопасности. Кроме того, по словам Кащюнаса, в случае вооруженного конфликта с такими государствами у военнослужащих “не возникнет вопроса о выполнении своего конституционного обязательства по защите Литвы”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа пообещал увеличить оборонный бюджет страны по примеру Польши. По его словам, в 2024 году Литва потратил на оборону страны 3% от ВВП, а в будущем году этот показатель планируют увеличить.

Литва пообещала тратить на оборону больше 2,16 млрд евро в год

В это же время Государственная погранслужба Министерства внутренних дел Литвы отчиталась о завершении вооружения военнослужащих на границе с Беларусью “в соответствии со стандартами НАТО”. В ведомстве показали, какие вооружения уже передали пограничникам, какое они получат в ближайшие три месяца и на что потратили порядка 3 млн евро.

Бельгийские пулеметы и немецкие винтовки. В Литве показали, на что потратили 3 млн евро для вооружения солдат на границе с Беларусью