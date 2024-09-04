Бельгийские пулеметы и немецкие винтовки. В Литве показали, на что потратили 3 млн евро для вооружения солдат на границе с Беларусью

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Опубликовано: 04.09.2024 16:04 , Обновлено: 05.09.2024

Государственная погранслужба Министерства внутренних дел Литвы в среду, 4 сентября, отчиталась о завершении вооружения военнослужащих на границе с Беларусью "в соответствии со стандартами НАТО". В ведомстве показали, какие вооружения уже передали пограничникам, какое они получат в ближайшие три месяца и на что потратили порядка 3 млн евро.

В пресс-службе Госпогранслужбы Литвы подчеркнули, что такое же оружие, которое было передано литовским пограничникам, несущим службу на границе с Беларусью, используется в вооруженных силах их западных стран-партнёров. Среди прочего, это автоматические винтовки (штурмовые карабины) G-36 из Германии производства Heckler@Koch и бельгийские ручные пулеметы FN MINIM.

Именно стоимость пулемётов оценили в 3 млн евро. Они современнее и легче тех, которые сейчас используются в литовской армии. После передачи этого оружия до конца года литовская армия пообещала организовать переобучение пограничников для работы с этим типом оружия. В литовском ведомстве заявили, что списанное оружие планируется передать вооруженным силам Украины.





























Всего же на перевооружение и оснащение литовских пограничников по инициативе МВД уже вложили порядка 10 млн евро. Общий же бюджет службы с 2020 года увеличился примерно в два раза - до 135 млн евро.

[info_b]По данным Госпогранслужбы Литвы, увеличение правительством финансирования нужд национальной обороны позволило ведомству ускорить процесс оснащения службы беспилотниками, а также современными системами борьбы с дронами. Кроме того, военному ведомству удалось обновить существующие мобильные системы ПВО и закупить новые. В общей сложности на финансирование обороны в 2024 году Литва планирует потратить порядка 3,2% от ВВП страны.[/info_b]

Министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что в сложившихся условиях литовские пограничники должны быть готовы не только обеспечить безопасность и защиту государственной границы, но при необходимости “сдерживать и противодействовать нетрадиционным угрозам внутри Литвы или вблизи её границ”, в том числе, “возможным гибридным угрозам на границе с Беларусью”.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, министр национальной обороны Лауринас Кащюнас рассказал, какие фортификационные сооружения уже этой осенью должны появиться на границе с Беларусью. В общей сложности на границе с Беларусью и Россией страна до конца года планирует возвести 27 “парков контрмобильности”, первый из которых в оборонном ведомстве пообещали открыть меньше чем через месяц — 22 августа.

«Зубы дракона» и «испанские лошади». В Минобороны Литвы рассказали о запланированных фортификациях на границе с Беларусью