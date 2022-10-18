Минобороны Беларуси приказало медицинскому спецназу устроить марш и развертывание

Опубликовано: 18.10.2022 14:05 , Обновлено: 18.10.2022

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что решили отправить на учения врачей из медицинского отряда (специального назначения) на учения.

В нем уже принимают участие специалисты государственного учреждения “432 главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь”.

В Минобороны [link href=“https://t.me/modmilby/19015?single” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказали [/link], что военным врачам придется “совершить марш и отработать вопросы развертывания структурных подразделений на определенном участке местности”.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусским мужчинам начали приходить странные письма якобы с почты одной из больниц Минска с требованием пройти медицинскую комиссию для военкомата. Дело в том, что клиника — гинекологическая, и там даже нет терапевта.

Десятки мужчин в Минске получили предписание пройти медосмотр в женской клинике. Что происходит?

Кстати, Совет Безопасности Беларуси 11 октября сообщил о приведении армии в боевую готовность, развертывании войск в некоторых районах и не только.

Белорусскую армию привели в боевую готовность. В Совбезе объяснили зачем