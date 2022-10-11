Белорусскую армию привели в боевую готовность. В Совбезе объяснили зачем

Опубликовано: 11.10.2022 13:23 , Обновлено: 11.10.2022

Совет Безопасности Беларуси 11 октября сообщил о приведении армии в боевую готовность, развертывании войск в некоторых районах и не только.

Как объяснили в пресс-службе Министерства обороны, это связано с проведением Совбезом проверки Вооруженных Сил Беларуси с 11 октября по требованию Александра Лукашенко.

«Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению», — рассказали в ведомстве.

Там сообщили, что в это время воинские части и подразделения должны:

«отработать вопросы приведения в боевую готовность»;

«совершение марша»;

«развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач».

Кстати, ранее глава Бреста предупредил местных жителей о движении военной техники по городу. И попросил их не беспокоится.

Напомним, Александр Лукашенко 10 октября на внезапном совещании с силовиками приказал КГБ провести в Беларуси «контртеррористические мероприятия». По его словам, Киев готов открыть фронт на белорусской границе. И Запад тоже.

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Тем временем министр обороны Беларуси Виктор Хренин 10 октября заявил, что Беларусь не собирается воевать с украинцами, литовцами и поляками, если они «не будут предпринимать неправильные шаги».

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