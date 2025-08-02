Литва объявила о переброске к границе с Беларусью мобильных групп

Опубликовано: 02.08.2025 18:05 , Обновлено: 02.08.2025

Криминальная полиции Литвы начала расследование инцидента с беспилотником, который был обнаружен в пятницу на полигоне Гайжюнай недалеко от границы с Беларусью, сообщила прокуратура этой страны. Тем временем, Минобороны Литвы объявило об усилении охраны границы.

В прокуратуре Литвы уточнили, что никакая дополнительная информация не разглашается, чтобы не ставить под угрозу расследование. Впрочем ранее местные СМИ писали, что в понедельник утром полиция сообщила о неустановленном типе беспилотного летательного аппарата, который “проник в Литву из Беларуси”.

В итоге БПЛА нашли только в пятницу на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе. По предварительным данным, обнаруженный беспилотный летательный аппарат похож на российский беспилотник «Гербера», предназначенный для обмана средств ПВО, поскольку визуально напоминает боевой беспилотник «Шахед».

Власти Беларуси не комментировали подозрения и сообщения в литовской прессе.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене первоначально заявила, что нельзя исключать вероятность того, что найденный в Литве объект — это беспилотник, случайно попавший с территории Украины. Хотя для этого БПЛА должен был пролететь или над Беларусью, или над Польшей.

В пятницу министерство иностранных дел Литвы вручило представителю посольства Беларуси ноту из-за нарушения воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом, сообщило LRT. МИД Литвы потребовал от Беларуси официальных объяснений. В то же время, ведомство также сообщил, что ожидает разъяснение от Минобороны своей страны о том, мог ли беспилотный летательный аппарат иметь военное назначение.

Позднее власти Литвы объявили, что закупят новые радары, обнаруживающие объекты на малых высотах.

Тем не менее, министр Минобороны Литвы пообещала ещё и усилить охрану границы с Беларусью.

«Принимаются дополнительные меры по защите воинских частей и создаются отдельные мобильные группы, а наши военные перебрасываются ближе к границе, чтобы иметь возможность быстрее реагировать», — заявила Шакалене на пресс-конференции в пятницу.

«За последние несколько месяцев мы оценили, какие средства наиболее эффективны для поражения данного типа целей в воздухе, и соответственно дополнительно вооружаем как систему внутренних дел, так и воинские части», — подчеркнула она.