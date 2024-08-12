Минобороны Беларуси отправило подразделения ВВС и войск ПВО в Россию. Зачем?

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Опубликовано: 12.08.2024 15:28 , Обновлено: 12.08.2024

Министерство обороны Беларуси сообщило, что военнослужащие подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) страны отправились 12 августа в Россию.

Там белорусские военные примут участие в совместном с российской стороной оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой. Как рассказали в Telegram-канале Министерства обороны, подразделения перевезут на самолете Ил-76МД.

Фото: агентство "Ваяр"

До этого часть подразделений уехала железнодорожным транспортом в Россию.

Фото: агентство "Ваяр"

В военном ведомстве дополнили, что на полигоне “Ашулук” в Астраханской области РФ военные будут совершенствовать уровень слаженности подразделений и тренировать тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев.

Ранее Telegraf.news рассказывал о командно-штабном учении «Управление войсками в операции оперативного объединения» Северо-западного оперативного командования (СЗОК). В Минобороны Беларуси сообщили, что практические действия пройдут на полигонах Минщины и Гродненщины.

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Также мы писали, что вечером 9 августа, по словам президента Беларуси Александра Лукашенко, ВВС и войска ПВО страны привели в повышенную боевую готовность. Это сделали потому, что, как рассказал глава государства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) “нарушили всякие правила поведения” и пересекли воздушное пространство Беларуси.

“Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО [реактивной системы залпового огня] были переведены в повышенную боевую готовность”, — сказал Лукашенко.

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