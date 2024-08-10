Лукашенко объявил о приведении ВВС и ПВО "в боевую готовность". Что случилось?

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Опубликовано: 10.08.2024 12:22 , Обновлено: 10.08.2024

Александр Лукашенко сообщил, что накануне вечером ВВС и войска ПВО Беларуси привели в повышенную боевую готовность. По его словам, вооружённые силы Украины "нарушили всякие правила поведения" и ворвались в воздушное пространство нашей страны. Также президент заявил, что минувшей ночью над территорией Беларуси сбили "около десятка целей".

Президент добавил, что ВВС Украины нарушили воздушное пространство Республики на восточном направлении, недалеко от Костюковичского района на Могилёвщине. В связи с этим силы ПВО привели “в полную боевую готовность на перехват целей”.

“Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолёт. И также средства РСЗО (реактивная система залпового огня. — Прим. Ред.) были переведены в повышенную боевую готовность”, — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, в 19:04 на высоте полтора километра и дальности 6,5 километров ПВО уничтожили “несколько целей над территорией Беларуси”. Глава государства добавил, что ночью и сегодня утром “происходил поиск того, что было уничтожено”.

“Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации», — подытожил президент.

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Россия ввела режим КТО в Брянской, Курской и Белгородской областях