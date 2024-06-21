Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку войск вдоль границы с Украиной. Где перекроют дороги?

Опубликовано: 21.06.2024 09:16 , Обновлено: 04.07.2024

Министерство обороны Беларуси утром в пятницу, 21 июня, объявило внезапную проверку готовности воинских соединений и частей Вооруженных сил страны "к выполнению задач по предназначению". Для этих целей ведомство пообещало задействовать полигоны и участки местности в двух пограничных с Украиной областях - Брестской и Гомельской.

В Минобороны пообещали привлечь к проверке следующие воинские части и подразделения:

оперативных командований,

сил специальных операций,

ракетных войск и артиллерии,

военно-воздушных сил,

противовоздушной обороны.

На первом этапе белорусские военные решили отработать следующие моменты:

оперативное занятие назначенных районов,

подготовки заданных районов в инженерном отношении,

организацию охраны и обороны,

заступление на боевое дежурство.

В ведомстве сообщили, что на следующих этапах проверки воинские части и подразделения также должны будут выполнить учебно-боевые задачи, в связи с чем жителей указанных областей предупредили о том, что на дорогах общего пользования в ближайшее время можно будет встретить боевую технику. Как долго продлится данная внезапная проверка войск, в Минобороны не уточнили.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 20 июня Госпогранкомитет Беларуси опубликовал официальное заявление, в котором предупредил украинскую сторону о «недопустимости провокаций» на границе. В ведомстве заявили, что в последнее время на территории Житомирского погранотряда фиксируется «увеличение группировки украинских вооруженных формирований», в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины.

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В свою очередь официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко признал, что Украина, действительно, “наращивает оборонительные фортификации” на границе с Беларусью, но заверил в том, что “провокации в этом нет”.

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