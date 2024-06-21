Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку войск вдоль границы с Украиной. Где перекроют дороги?
Министерство обороны Беларуси утром в пятницу, 21 июня, объявило внезапную проверку готовности воинских соединений и частей Вооруженных сил страны "к выполнению задач по предназначению". Для этих целей ведомство пообещало задействовать полигоны и участки местности в двух пограничных с Украиной областях - Брестской и Гомельской.
В Минобороны пообещали привлечь к проверке следующие воинские части и подразделения:
- оперативных командований,
- сил специальных операций,
- ракетных войск и артиллерии,
- военно-воздушных сил,
- противовоздушной обороны.
На первом этапе белорусские военные решили отработать следующие моменты:
- оперативное занятие назначенных районов,
- подготовки заданных районов в инженерном отношении,
- организацию охраны и обороны,
- заступление на боевое дежурство.
В ведомстве сообщили, что на следующих этапах проверки воинские части и подразделения также должны будут выполнить учебно-боевые задачи, в связи с чем жителей указанных областей предупредили о том, что на дорогах общего пользования в ближайшее время можно будет встретить боевую технику. Как долго продлится данная внезапная проверка войск, в Минобороны не уточнили.
Ранее Telegraf.news рассказал, что 20 июня Госпогранкомитет Беларуси опубликовал официальное заявление, в котором предупредил украинскую сторону о «недопустимости провокаций» на границе. В ведомстве заявили, что в последнее время на территории Житомирского погранотряда фиксируется «увеличение группировки украинских вооруженных формирований», в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины.
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В свою очередь официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко признал, что Украина, действительно, “наращивает оборонительные фортификации” на границе с Беларусью, но заверил в том, что “провокации в этом нет”.
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