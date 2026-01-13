Минобороны Беларуси объявило учения на случай "обострения обстановки"

Опубликовано: 13.01.2026 09:04 , Обновлено: 13.01.2026

Министерство обороны (Минобороны) Беларуси объявило о старте штабной тренировки с 13 по 16 января под командованием главы Генштаба (Генерального штаба) страны Павла Муравейко.

В ведомстве уточнили, что целью тренировки будет выработка оптимального порядка применения любых группировок войск и военизированных организаций на случай “обострения обстановки” и угрозы военной безопасности Беларуси.

“Тренировка является одним из важных элементов учебного года и закладывает основу для дальнейшего проведения мероприятий по подготовке в Вооруженных Силах”, - заявили в Минобороны.

Напомним, что недавно МВД (Министерство внутренних дел) проводило свои учения внутренних войск и спецназа. По словам министра Ивана Кубракова, проверка носит плановый характер и не связана с какими-либо событиями.

Позднее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что американские спецподразделения “беспардонно” и без препятствий пролетели над территорией Венесуэлы, чтобы захватить её президента Николаса Мадуро. А затем заверил, что такой сценарий в Беларуси не произойдет.

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Сам же президент Беларуси Александр Лукашенко назвал “нереальным” венесуэльский сценарий развития событий в Беларуси. Действия самих США (Соединённых Штатов Америки) в Венесуэле с захватом главы государства Мадуро Лукашенко назвал “мерзким мероприятием”, но в Беларуси, по его словам, уже “распределили роли” на тот случай, если страна останется без президента.

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