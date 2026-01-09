Лукашенко предупредил, что вариант Венесуэлы в Беларуси нереален – “Всё предусмотрено”

Опубликовано: 09.01.2026 09:34 , Обновлено: 09.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "нереальным" венесуэльский сценарий развития событий в Беларуси. Действия самих США в Венесуэле с захватом главы государства Мадуро Лукашенко назвал "мерзким мероприятием", но в Беларуси, по его словам, уже "распределили роли" на тот случай, если страна останется без президента.

По словам Лукашенко, роли на тот случай, если страна останется без президента, в правительстве Беларуси распределили ещё в прошлом году, на заседании Совета безопасности.

“Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено”, - заявил глава государства.

По мнению Лукашенко, для того, чтобы такой сценарий не повторился в Беларуси, “элита, общество должны видеть и знать свое место”.

“Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится”, - процитировала выступление Президента его Администрация (АП).

Ситуацию на мировой арене Лукашенко назвал “бешенством”, но Беларуси, по его мнению, пережила этот этап ещё во время пандемии коронавируса.

“Сегодня ситуация сложнее. То, что происходит вокруг нас, не зависит от нас. Бешенство и еще раз бешенство”, - подчеркнул глава государства.

Комментируя ситуацию с захватом Мадуро, Лукашенко заявил, что имел место сговор со стороны США, в том числе с военными в Венесуэле.

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“Там было всё. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор и там было предательство. Всё там было”, - заявил Президент Беларуси, добавив, что поэтому “нам надо быть как можно осторожнее”.

Обострением внешнеполитической обстановки в мире Лукашенко объяснил и увеличение государственных расходов на укрепление обороноспособности.

“Нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными. Мы все больше и больше вынуждены тратить денег на оружие, на подготовку наших военных”, - заявил Президент.

Кстати, накануне в Беларуси Министерство внутренних дел начало проверку внутренних войск, а также спецподразделений органов внутренних дел и их готовности к “действиям в особых условиях”. По словам главы ведомства Ивана Кубракова, “никакой чрезвычайной ситуации нет”, проверка плановая и провести её ранее поручил глава государства.