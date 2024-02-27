Минобороны объявило о проверке теробороны в Минске. Кому приготовиться?

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Опубликовано: 27.02.2024 12:43 , Обновлено: 11.03.2024

Комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси с 27 февраля по 2 марта решила провести проверку сил территориальной обороны.

Цель – “оценить уровень подготовки территориальной обороны, эффективность работы должностных лиц администраций и военных комиссариатов районов по руководству ее подготовкой, а также проводимую работу по вопросам организации народного ополчения столицы”. — написало Министерство обороны в своём телеграм-канале.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров утвердил порядок формирования и обеспечения народного ополчения в Беларуси. В нём прописали не только кто и как будет проводить отбор добровольцев в отряды ополченцев, но и важные критерии, из-за которых в народное ополчение могут не взять, а также условия отказа в зачислении исключения из отряда.

Совмин назвал важный критерий, кого из белорусов не возьмут в народное ополчение