Белорусские военные оборудовали паромную переправу через Нёман. Зачем?

📷 Фото

Опубликовано: 06.03.2024 14:48 , Обновлено: 06.03.2024

В Министерстве обороны Беларуси 6 марта показали паромные переправы, которые оборудовали на Нёмане белорусские военные из 557-й инженерной бригады.

Как пояснили в оборонном ведомстве, паромная переправа военной техники была организована в рамках контрольных занятий по тактико-специальной подготовке.