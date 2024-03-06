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Белорусские военные оборудовали паромную переправу через Нёман. Зачем?

Белорусские военные оборудовали паромную переправу через Нёман. Зачем?
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В Министерстве обороны Беларуси 6 марта показали паромные переправы, которые оборудовали на Нёмане белорусские военные из 557-й инженерной бригады.

Как пояснили в оборонном ведомстве, паромная переправа военной техники была организована в рамках контрольных занятий по тактико-специальной подготовке.

“Также военнослужащие отработали учебные вопросы по разведке водной преграды, совершили марш по пересеченной местности и организовывали связь”, - рассказали подробности учений в Минобороны.

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