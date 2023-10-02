Минюст обновил список зарегистрированных в Беларуси партий. Сколько из 15 осталось?

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Опубликовано: 02.10.2023 11:08 , Обновлено: 02.10.2023

Министерство юстиции Беларуси обновило на своём официальном сайте список политических партий, официально зарегистрированных в Беларуси. Посмотрели, скольким из 15 партий, официально действовавших в Беларуси ещё в начале года, не удалось пройти процедуру перерегистрации.

Согласно обновленной информации, опубликованной на сайте Минюста, из 15 политических партий к октябрю 2023 года в Беларуси официально осталось лишь четыре:

Белорусская партия «Белая Русь»,

Либерально-демократическая партия Беларуси,

Коммунистическая партия Беларуси,

Республиканская партия труда и справедливости.

Таким образом, не прошли процедуру перерегистрации 12 ранее действовавших партий:

Социал-демократическая партия Народного Согласия,

Белорусская социально-спортивная партия,

Объединенная гражданская партия,

Партия БНФ,

Республиканская партия,

Белорусская партия «Зелёные»,

Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада»,

Белорусская аграрная партия,

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада),

Белорусская партия левых «Справедливый мир»,

Белорусская патриотическая партия,

Консервативно-Христианская Партия – БНФ.

Именно такую ситуацию и предсказывал глава Минюста Сергей Хоменко в феврале этого года, рассказывая о законе, который обязал все действующие в Беларуси политические партии в течение трех месяцев предоставить ведомству не только заявление о перерегистрации и устав партии, но ряд других документов, включая поимённый список членов партии.

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Напомним, новая партия “Белая Русь” появилась в мае этого года после трансформации одноименного общественного объединения, которое позиционировало себя как «объединение неравнодушных патриотов своей страны», чья работа «основана на ясных принципах президентского стратегического курса развития Беларуси».

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