Минюст обновил список зарегистрированных в Беларуси партий. Сколько из 15 осталось?
Министерство юстиции Беларуси обновило на своём официальном сайте список политических партий, официально зарегистрированных в Беларуси. Посмотрели, скольким из 15 партий, официально действовавших в Беларуси ещё в начале года, не удалось пройти процедуру перерегистрации.
Согласно обновленной информации, опубликованной на сайте Минюста, из 15 политических партий к октябрю 2023 года в Беларуси официально осталось лишь четыре:
- Белорусская партия «Белая Русь»,
- Либерально-демократическая партия Беларуси,
- Коммунистическая партия Беларуси,
- Республиканская партия труда и справедливости.
Таким образом, не прошли процедуру перерегистрации 12 ранее действовавших партий:
- Социал-демократическая партия Народного Согласия,
- Белорусская социально-спортивная партия,
- Объединенная гражданская партия,
- Партия БНФ,
- Республиканская партия,
- Белорусская партия «Зелёные»,
- Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада»,
- Белорусская аграрная партия,
- Белорусская социал-демократическая партия (Грамада),
- Белорусская партия левых «Справедливый мир»,
- Белорусская патриотическая партия,
- Консервативно-Христианская Партия – БНФ.
Именно такую ситуацию и предсказывал глава Минюста Сергей Хоменко в феврале этого года, рассказывая о законе, который обязал все действующие в Беларуси политические партии в течение трех месяцев предоставить ведомству не только заявление о перерегистрации и устав партии, но ряд других документов, включая поимённый список членов партии.
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Напомним, новая партия “Белая Русь” появилась в мае этого года после трансформации одноименного общественного объединения, которое позиционировало себя как «объединение неравнодушных патриотов своей страны», чья работа «основана на ясных принципах президентского стратегического курса развития Беларуси».
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