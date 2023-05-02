В Беларуси останется только одна партия? Документы на перерегистрацию ещё никто не подал

Опубликовано: 02.05.2023 12:21 , Обновлено: 02.05.2023

Ни одна действующая белорусская партия пока не подавала заявку на перерегистрацию в Министерство юстиции. Об этом 2 мая сообщил глава ведомства Сергей Хоменко после торжественной церемонии вручения свидетельства о регистрации новой партии "Белая Русь".

В Минюсте 2 мая в торжественной обстановке официально объявили о регистрации партии “Белая Русь”. Она была трансформирована из одноименного общественного объединения, которое позиционировало себя как “объединение неравнодушных патриотов своей страны”, чья работа “основана на ясных принципах президентского стратегического курса развития Беларуси”.

После официальной церемонии министр юстиции сообщил, что “на сегодня все условия, которые обозначены в нашем законодательстве, выполнены только одной партией - Белорусской партией “Белая Русь”, передает БелТА.

Отметим, что у белорусских партий ещё есть время на перерегистрацию - подать документы с Минюст они должны до 4 июня 2023 года.

[info_b]В Беларуси, по данным Центризбиркома, на сегодня официально зарегистрированы 15 политических партий:

Социал-демократическая партия Народного Согласия Республиканская партия труда и справедливости Белорусская социально-спортивная партия Либерально-демократическая партия Объединенная гражданская партия Партия БНФ Коммунистическая партия Беларуси Республиканская партия Белорусская партия «Зелёные» Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада» Белорусская аграрная партия Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) Белорусская партия левых «Справедливый мир» Белорусская патриотическая партия Консервативно-Христианская Партия – БНФ

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Напомним, Александр Лукашенко в феврале этого года подписал закон о перерегистрации действующих политических партий. В течение трех месяцев партии обязаны предоставить в Минюст не только заявление о перерегистрации и устав партии , но ряд других документов, включая поимённый список членов партии.

Рассказывая о новом законе, министр юстиции спрогнозировал, что в Беларуси количество партий с 15 уменьшится до 3-4.

В Беларуси останется 3-4 политические партии — Глава Минюста

Между тем, Олег Гайдукевич переизбранный недавно в качестве председателя Либерально-демократической партии Беларуси, ранее заявлял о намерении партии пройти процедуру перерегистрации. По его словам, пока партия “ведёт ревизию своих рядов, своих организационных структур в регионах”.