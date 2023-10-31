Мининформ Беларуси «выразил возмущение» Совету по телерадиовещанию Молдовы. Что случилось?

Опубликовано: 31.10.2023 20:12 , Обновлено: 31.10.2023

Министерство информации Беларуси 31 октября «выразило возмущение» по поводу решения Совета по телерадиовещанию Молдовы. Всё дело в штрафных санкциях, которые наложили на телеканалы Гагаузской автономии - Oguzsatlink и ILK Halk Televizionu. Их оштрафовали за ретрансляцию программ телеканала «Беларусь 24».

В Мининформации данный факт расценили как «очередной недружественный жест в отношении белорусских медиа» и обвинили официальный Кишинёв в «желании лишить граждан своей страны доступа к любой альтернативной информации».

Отметим, что запрет на ретрансляцию белорусских каналов в Молдове был введён ещё в прошлом году. Тогда парламент страны запретил ретрансляцию программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В числе таких стран оказалась и Беларусь.

Кроме того, в Молдове с конца 2021 года действует режим чрезвычайного положения и работает специальная правительственная комиссия, которая может издавать распоряжения, обязательные к исполнению государственными и частными компаниями, а также отдельными лицами, находящимися на территории страны. С тех пор комиссия уже приостановила лицензии 12 молдавских телеканалов. По информации агентства ТАСС, комиссия обосновала решение тем, что они «представляют угрозу информационной безопасности страны», и являются «дополнительным источником нестабильности» на фоне ситуации в Украине.