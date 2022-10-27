Мининформ Беларуси собрался регулировать алгоритмы соцсетей

Опубликовано: 27.10.2022 15:46 , Обновлено: 27.10.2022

Глава Министерства информации Беларуси 27 октября заявил, что власти «подходят к вопросу регулирования алгоритмов соцсетей».

«Мы понимаем, что любая социальная сеть применяет, к сожалению, коварные алгоритмы по формированию определенного мировоззрения у ребенка. Это пришло из маркетинга, но сейчас это совершенно идеология», — передает его слова госагентство БелТА.

По его словам, сейчас там «столько чуши, столько фейков», в которые верит «уже целое поколение».

Также Перцов рассказал, как набирают в редакции сотрудников в государственные СМИ. По его словам, их не заставляют проходить полиграф.

«Не пропускаем через детектор лжи» — Глава Мининформа рассказал, как набирают сотрудников в белорусские госСМИ

Кстати, днем ранее глава Администрации Игорь Сергеенко 26 октября заявил, что на историю Беларуси должен быть сформирован единый научный подход. В связи с этим он анонсировал «наведение порядка» в книгах и учебниках.

Власти решили «навести порядок» в книгах по истории Беларуси