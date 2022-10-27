"Не пропускаем через детектор лжи" - Глава Мининформа рассказал, как набирают сотрудников в белорусские госСМИ

Опубликовано: 27.10.2022 13:34 , Обновлено: 27.10.2022

Министр информации Беларуси Владимир Перцов рассказал, как набирают в редакции сотрудников в государственные СМИ. По его словам, их не заставляют проходить полиграф.

“Мы не пропускаем журналистов через детектор лжи, чтобы, не дай бог, у них не было какого-то позитивного мнения о стране, руководстве страны”, - рассказал чиновники перед встречей со студентами Гродненского Государственного университета имени Янки Купалы, [link href=“https://www.belta.by/society/view/pertsov-belorusskaja-zhurnalistika-printsipialno-otlichaetsja-ot-propagandy-iz-sopredelnyh-gosudarstv-531717-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Владимир Перцов заявил, что журналистов в то же время не просят писать и “клеветнические эссе” о том, как все плохо в стране.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-служба министерства информации опубликовала в своем незаблокированном телеграм-канале мнение о блокировке в соцсетях и мессенджерах провластных белорусских пабликов.

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