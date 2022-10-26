Власти решили «навести порядок» в книгах по истории Беларуси

Опубликовано: 26.10.2022 12:56 , Обновлено: 26.10.2022

Глава Администрации Игорь Сергеенко 26 октября заявил, что на историю Беларуси должен быть сформирован единый научный подход. В связи с этим он анонсировал «наведение порядка» в книгах и учебниках.

Он заявил, что в белорусских магазинах продают книги, «искажающие историю Беларуси». По словам Сергеенко, они «по-разному трактуют или стоят на антибелорусских позициях», передает госагентство БелТА.

Чиновник анонсировал, что Министерство информации готовит изменения в законы, чтобы «в этом плане, как и в работе экскурсоводов, был наведен элементарный порядок».

«Если человек работает в государственной структуре, с молодежью, населением, он должен проводить линию государства», — убежден Сергеенко.

Ранее Телеграф писал, что министр информации Беларуси Владимир Перцов 2 сентября заявил о необходимости создать «список так называемой социально-значимой литературы», который должен прочитать каждый.

«В эпоху обесценивания десакрализации печатного слова, в погоне за коммерцией в книгоиздательской деятельности, нужно оставить тот обязательный список литературы, как сейчас модно говорить у молодежи, маст-хэв, который нужно прочитать каждому», — сказал он.

Новость Телеграф