ЦИК принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты Беларуси

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Опубликовано: 17.12.2024 13:08 , Обновлено: 17.12.2024

Центризбирком 17 декабря принял документы действующего президента Александра Лукашенко для регистрации его кандидатом на предстоящих выборах. Бумаги по доверенности главы государства принес председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Юрий Сенько.

“Люди с большим интересом, с большим энтузиазмом встречались с членами инициативной группы и оставляли свои подписи [в поддержку Лукашенко. - прим. ред.]. Полагаю, что все последующие этапы также будут проходить в спокойном, нормальном режиме. Население этого хочет”, - считает Сенько, [link href=“https://belta.by/society/view/tsik-prinjal-dokumenty-dlja-registratsii-lukashenko-kandidatom-v-prezidenty-belarusi-683329-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его слова госагентство БелТА.

Сколько подписей собрали за Лукашенко, он не сказал.

Фото: БелТА

Теперь все претенденты в президенты, которые собирали подписи, подали свои документы в ЦИК. На 23 декабря он запланировал заседание по регистрации кандидатов.

Ранее Telegraf.news писал, что претендентка в президенты Беларуси Анна Канопацкая 13 декабря подала документы в Центризбирком для регистрации кандидатом. Заодно отчиталась о сборе подписей и заявила о “преимуществе” перед “многими” своими соперниками.

«Ошибки неизбежны» — Канопацкая заявила о «преимуществе» перед «многими» претендентами в президенты Беларуси

Также мы рассказывали, о каком количестве собранных подписей заявили глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич и председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк.

«Ошибки неизбежны» — Канопацкая заявила о «преимуществе» перед «многими» претендентами в президенты Беларуси