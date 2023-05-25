Минэнерго показало видео "чистых выбросов" на БелАЭС

🎥 Видео

Опубликовано: 25.05.2023 16:36 , Обновлено: 25.05.2023

В министерстве энергетики 25 ма опубликовали видео испытаний второго энергоблока на БелАЭС, во время которых было громко и выбивались клубы пара.

“Намеченные на втором энергоблоке БелАЭС испытания прошли успешно – работы в рамках этапной программы продолжаются”, - сообщили в ведомстве.

[Telegram_widget url=“https://t.me/Minenergo_by/1323”]

В министерстве заверили, что пар из второго энергоблока не радиоактивный и не опасный.

«Не волнуйтесь» — Глава МВД обратился к белорусам по поводу БелАЭС

Ранее Телеграф сообщил, что министерство энергетики Беларуси 25 мая сообщило о подготовке к проведению “одних из самых ответственных плановых испытаний” на втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Жителей близлежащих населённых пунктов предупредили о том, что в ходе этих испытаний на станции могут наблюдаться клубы пара, а сами испытания будут сопровождаться громким шумом.

Белорусов предупредили о шуме и выбросах пара на БелАЭС