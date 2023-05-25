Минэнерго показало видео "чистых выбросов" на БелАЭС
В министерстве энергетики 25 ма опубликовали видео испытаний второго энергоблока на БелАЭС, во время которых было громко и выбивались клубы пара.
“Намеченные на втором энергоблоке БелАЭС испытания прошли успешно – работы в рамках этапной программы продолжаются”, - сообщили в ведомстве.
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В министерстве заверили, что пар из второго энергоблока не радиоактивный и не опасный.
«Не волнуйтесь» — Глава МВД обратился к белорусам по поводу БелАЭС
Ранее Телеграф сообщил, что министерство энергетики Беларуси 25 мая сообщило о подготовке к проведению “одних из самых ответственных плановых испытаний” на втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Жителей близлежащих населённых пунктов предупредили о том, что в ходе этих испытаний на станции могут наблюдаться клубы пара, а сами испытания будут сопровождаться громким шумом.