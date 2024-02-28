МИД пригрозил некоторым уехавшим белорусам новыми уголовными делами

Опубликовано: 28.02.2024 14:14 , Обновлено: 28.02.2024

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало развернутый комментарий «в связи с рядом заявлений Евросоюза», касающихся прошедших выборов и продления санкций. Осудив эти заявления, МИД, в частности, сообщил, что внимательно изучает «новые незаконные ограничительные меры, которые вводятся против Беларуси», и что впоследствии это может стать основанием для возбуждения новых уголовных дел в отношении инициировавших их лиц. В том числе тех, кого уже осудили «за схожие преступления», однако не могут наказать, потому что они находятся за рубежом.

«Циничным двуличием» назвали в министерстве заявленную Евросоюзом «поддержку народа Беларуси» на фоне бесчисленных экономических ограничений. И перечислили: запреты в торговле, остановка авиа- и пассажирского железнодорожного сообщения, закрытие пунктов пропуска, введение де-факто запрета на поставки в Беларусь жизненно важных лекарств и другое. И обратили внимание, что руководство Беларуси «не сделала ни одного шага, направленного против ЕС, бизнеса или его граждан».

В МИД отвергли обвинения ЕС в «некоем специальном режиме отбывания наказаний для отдельных граждан Беларуси, судьбы которых привлекают особое внимание Запада по причине их политических пристрастий». И назвали безосновательными требования ЕС об освобождении таких лиц.

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Также написали, что за выборами в Беларуси наблюдали миссии от СНГ и ШОС и что «проведение избирательной кампании признано соответствующим белорусскому законодательству».

В министерстве выразили уверенность, что «у Беларуси и Европейского союза, как у соседей, имеется еще много пересекающихся интересов» и заявили о готовности «к равноправному и взаимоуважительному диалогу».

Ранее Телеграф писал, что заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич выступил на сессии Совета ООН по правам человека 27 февраля. Он раскритиковал западное видение олицетворения прав человека. И поставил в пример белорусскую модель.

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