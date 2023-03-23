В МИД опровергли вызов главы посольства Беларуси в МИД Польши

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Опубликовано: 23.03.2023 15:44 , Обновлено: 23.03.2023

Польское издание RMF FM 23 марта написало, что главу белорусского посольства в Варшаве вызвали в МИД Польши. Однако в белорусском МИД опровергли эту информацию.

[obnovleno_b] «Информация о вызове в польский МИД временного поверенного в делах Беларуси в Польше не соответствует действительности», — сообщили Sputnik в МИД Беларуси.

«Ни вчера, ни сегодня белорусского дипломата на беседу не приглашали. Рассматриваем данный вброс как очередную информационную провокацию, направленную на создание напряженности в двусторонних отношениях», — процитировало представителя ведомства госагентство БелТА. [/obnovleno_b]

По информации издания, вызов временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского «связан с разгромом шпионской сети, действовавшей в интересах россиян» в Польше.

Дипломату выразили «резкий протест в связи с шпионской деятельностью белорусских граждан», утверждают в СМИ.

Кроме того, RMF FM пишет, что поверенного «принял низкопоставленный чиновник» МИДа.

К слову, в МИД Беларуси 23 марта сообщили, что отправили польским властям запрос на встречу с задержанными белорусами, которых обвиняют в шпионаже в пользу России.

МИД Беларуси потребовал встречи с задеражанными в Польше по обвинению в шпионаже белорусами

Ранее Александр Лукашенко заявил, что ему предложили обменять их, но не уточнил на кого. «Они арестовали пять украинцев и трех белорусов. Но никто ничего не доказывает и не показывает. Все просто — хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России и Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагают», — заявил он.

Польша предложила обменять задержанных белорусов — Лукашенко. Варшава раскрыла свои подробности

В свою очередь, власти Польши утверждают, что задержанные являлись шпионами, в том числе белорусы, и не просто следили за путями поставок в Украину, но и готовились к диверсиям.