«Ждали долго» - Поляки планируют заработать на белорусах миллиарды после открытия границы

Опубликовано: 29.10.2025 15:29 , Обновлено: 29.10.2025

Представители бизнеса и местных властей в Подляском воеводстве Польши с надеждой встретили заявление премьер-министра Дональда Туска о планах пока «пробного» открытия в ноябре автомобильных пунктов пропуска на границе с Беларусью. Однако, похоже, они не учитывают одну важную проблему.

Для польского региона, чьи предприниматели годами страдали от закрытых переходов, это стало долгожданным «светом в конце тоннеля», сообщают польские СМИ. Все замерли в ожидании потока белорусов, готовых ехать «на закупы» в соседнюю страну за более дешёвой бытовой техникой, выбором одежды и даже еды, а также просто развеяться и отдохнуть.

Как заявил во вторник подляский воевода Яцек Бжозовский, пограничные службы готовы обеспечить работу переходов в течение 48 часов после официального объявления даты их открытия. Подготовкой занимаются воеводское управление и пограничные службы.

«Мы готовы, организуются все необходимые мероприятия для того, чтобы эта процедура была проведена без лишних задержек чисто технически», — подчеркнул Бжозовский, передает wnp.pl.

Для местного бизнеса годы закрытия границы стали тяжелым испытанием. «Мы долго ждали», — поделилась Эвелина Грыгатович-Шумовска из Объединенного восточного альянса польских предпринимателей. По ее словам, многим компаниям пришлось сменить сферу деятельности, и теперь им фактически предстоит «перестраивать бизнес с нуля».

«Клиентам тоже придётся к этому привыкнуть, но это действительно свет в конце туннеля и большая радость», — добавила она.

Президент Торгово-промышленной палаты в Белостоке Ярослав Антихович оценил потери от сокращения приграничного движения в «несколько миллиардов злотых ежегодно» (что эквивалентно нескольким миллиардам белорусских рублей, например, 2 млрд zł — это около 1,63 млрд BYN), отметив серьезный удар по туризму и торговле. Он назвал решение властей «вспышкой здравого смысла».

В Беларуси, впрочем, о планах заработать на приехавших поляках такие же миллиарды, пока не говорят. Традиционно, поток белорусов в Польшу был куда больше, чем ручек поляков в Беларусь. А в последнее время, по данным ГПК, поляки почти перестали ездить к нам.

Впрочем, польские предприниматели настроены реалистично и понимают, что ситуация может меняться. «Мы готовы к тому, что эти двери будут открываться и закрываться», — заявил Себастьян Рынкевич, президент кластера Evoluma.

Мэр Белостока Тадеуш Трусколяский отметил, что борьба за открытие границы велась давно, и, наконец, «голос Подлясья был услышан». Он выразил надежду, что местные рынки и торговые центры снова увидят покупателей из соседней страны.

Но есть нюанс

Открытие переходов «Бобровники» и «Кузница», запланированное на ноябрь, могло бы стать ключевым событием для экономики всего приграничного региона в Польше. Но есть нюанс: чтобы получить польскую визу, белорусам приходится проходить огонь, воду и медные трубы. Записаться в визовый центр — задача почти нереальная. Поэтому польскому бизнесу, возможно, стоило бы напомнить чиновникам в Варшаве, что открытие пунктов пропуска — это лишь часть решения проблемы.