МИД обвинил Польшу в "запугивании" и травле живущих там белорусов. Что известно?

Опубликовано: 28.11.2024 07:57 , Обновлено: 28.11.2024

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз обвинил Польшу в усилении ксенофобии в отношении легально проживающих в стране граждан Беларуси, а также в их "запугивании" со стороны местных специальных служб.

Таким образом официальный представитель МИД Беларуси ответил на вопрос о том, поступали ли обращения в загранучреждения Беларуси по поводу якобы имевшего место избиения белорусского подростка в польском Белостоке. Информацию об инциденте накануне распространило госагенство БЕЛТА, сославшись на неназванные СМИ.

В МИД Беларуси сообщили, что на данный момент ни уведомлений от правоохранительных органов, ни обращений родственников предположительно избитого подростка в белорусские загранучреждения в Польше не поступало.

При этом Анатолий Глаз заявил, что белорусское внешнеполитическое ведомство “в принципе внимательно следит за развитием” ситуации и “всех остальных подобных происшествий”.

“Ситуация нас серьезно беспокоит. Это далеко не первый инцидент с гражданами Беларуси в соседней стране”, - подчеркнул Глаз.

Он заявил, что в последнее время “всё большую огласку получают многочисленные случаи травли белорусских детей в польских школах”, а также “избиений и нападений на белорусов по национальному признаку”, и обвинил польских правоохранителей в “произвольных задержаниях, а спецслужбы - в “угрозах и запугиваниях” в отношении граждан Беларуси “по надуманным причинам”.

При этом в качестве примера Глаз привёл резонансный случай в Варшаве, произошедший в феврале этого года. Там на 25-летнюю белоруску напал и изнасиловал 23-летний мужчина, которого задержали и предъявили обвинения, по которым ему грозит пожизненное заключение.

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Других примеров официальный представитель белорусского МИДа не привёл, но обвинил “отдельные страны ЕС” в “усилении ксенофобии, расового превосходства и дискриминации по языковым, религиозным, национальным признакам” в отношении легально проживающих там граждан Беларуси, а также России и Украины. Глаз обратился с призывом к властям Польши с требованием “принять исчерпывающие меры” для того, чтобы гарантировать белорусам в их стране “основополагающие права и свободы” - в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством.

“МИД и загранучреждения Беларуси продолжат внимательно отслеживать ситуацию и вести комплексную работу по защите прав и интересов белорусских граждан за рубежом”, - пообещал Глаз.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 20 ноября начальник следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек заявил, что действия властей Польши и Литвы могут рассматриваться “как содействие терроризму”.

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