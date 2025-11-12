МИД Литвы пригрозил продлить закрытие границы с Беларусью и принять «дополнительные меры»

Опубликовано: 12.11.2025 08:01 , Обновлено: 12.11.2025

Министерство иностранных дел Литвы 11 ноября в очередной раз официально выразило "решительный протест" Беларуси в связи с неоднократными нарушениями воздушного пространства Литвы. В ведомстве заявили, что расценивают это как "гибридные атаки" и пригрозили продлить действующее закрытие границы с Беларусью, а также принять "дополнительные меры".

Поводом для очередного вызова дипломатов из белорусского посольства в МИД 11 ноября стали новые факты нарушений воздушного пространства, зафиксированные пограничниками 8 и 10 ноября. Речь о нелегальных воздушных шарах, которые в очередной раз привели к нарушению авиасообщения в соседней стране.

В МИД Литвы настаивают, что шары были запущены с территории Беларуси и поставили под угрозу гражданскую авиацию и общественную безопасность.

Временному поверенному в делах посольства Беларуси в МИД Литвы заявили, что в случае повторных нарушений государственной границы со стороны Беларуси Литва “оставляет за собой право” продлить уже введённые ограничения на пересечение литовско-белорусской границы на более длительный срок (изначально границу перекрыли на месяц) или принять “дополнительные меры”. О каких именно “дополнительных мерах” идёт речь, в ведомстве не уточнили.

Тем не менее, МИД Литвы “строго потребовал” от белорусских властей “незамедлительно принять меры” по предотвращению подобных “гибридных атак” со своей территории.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру иностранных дел Максиму Рыженкову организовать переговоры с литовскими власти по вопросу нормализации ситуации на границе. Это стало ответным шагом на предложение самих литовских властей.

Лукашенко в ответ на предложение Литвы поручил МИДу начать переговоры об открытии границы

В самой Беларуси обвинения литовских властей относительно причастности к воздушным шарам с контрабандой, которые и стали причиной закрытия границы с Литвой, категорически отрицают. Более того, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на днях обвинил сами литовские власти в попытке заработать на “конфликтном потенциале” с Минском. Именно это, по мнению дипломата, стало главной причиной закрытия границы с Беларусью.

«Ждите красивых вливаний» — Рыженков обвинил Вильнюс в попытке заработать на конфликте с Минском