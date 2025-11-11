Лукашенко в ответ на предложение Литвы поручил МИДу начать переговоры об открытии границы

Опубликовано: 11.11.2025 14:44 , Обновлено: 11.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября поручил министру иностранных дел Максиму Рыженкову организовать переговоры с литовскими власти по вопросу нормализации ситуации на границе. Это стало ответным шагом на предложение самих литовских властей.

О том, что литовские власти направили Минску официальные предложения относительно урегулирования ситуации на белорусско-литовской границе, закрытой на месяц по их собственной инициативе, накануне сообщали литовские СМИ.

Сегодня эту информацию подтвердили и в Минске. По данным Telegram-канала “Пул Первого”, близкого к Администрации Президента Беларуси, этот вопрос обсуждался за закрытом совещании у Лукашенко, на котором с докладами выступил не только глава МИД, но и председатель Госпогранкомитета Константин Молостов и председатель КГБ Иван Тертель.

Рассмотрев предложения литовских властей, Лукашенко поручил министру иностранных дел организовать переговоры “по вопросам нормализации ситуации” на белорусско-литовской границе при участии уполномоченных лиц со стороны Литвы, ответственных за данное направление. На переговорах, по данным “Пула Первого”, предлагается обсуждать возобновление “полноценного функционирования пунктов пропуска”.

Госсекретарю Совета безопасности Беларуси Александру Вольфовичу глава государства поручил оказать межведомственную координацию переговорного процесса и “иную помощь”, которая потребуется сторонам для ведения диалога.

Ранее Telegraf.news рассказал, что члены Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков (Linava) пригрозили перекрыть в Литве дороги из-за заблокированных в Беларуси фур. Об этом 11 ноября предупредил президент ассоциации Эрландас Микенас.

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А министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович 10 ноября сообщил, что решение Вильнюса о закрытии границы принесло результаты: если в октябре было зафиксировано около 70 шаров, то за первую треть ноября – всего семь или восемь. Эта информация может стать важным аргументом в решении о дальнейшей судьбе закрытой границы. Возможно, официальный Вильнюс начал готовить почву для отмены шатдауна на границе.

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