МИД Литвы предложил продлить санкции против белорусов ещё на год. Что известно?

Опубликовано: 24.12.2024 11:47 , Обновлено: 24.12.2024

Правительство Литвы направило в Сейм предложение продлить действие национальных санкций, введённых против граждан России и Беларуси, ещё на один год — до 2 мая 2026 года. Эту меру предусмотрели в законопроекте, представленном Министерством иностранных дел Литвы. На данный момент санкции действуют до 2 мая 2025 года.

Как заявил МИД страны, причины, по которым были введены ограничения, не исчезли, поскольку война в Украине всё ещё продолжается.

“Продление срока действия закона обеспечит возможность для Литвы, в дополнение к международным санкциям, установленным Европейским Союзом, применять ограничительные меры на национальном уровне в отношении государств-агрессоров в качестве инструмента внешней политики”, — сказано в пояснительной записке к законопроекту, [link href=“https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/2446766/siuloma-dar-metams-pratesti-ribojamasias-priemones-rusijos-ir-baltarusijos-pilieciams” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] LRT.

Действующие уже второй год санкции предусматривают для граждан России и Беларуси ужесточение порядка выдачи разрешений на постоянное и временное проживание, виз, статуса электронного резидента.

Также ограничен въезд российских граждан через внешнюю границу ЕС. А прибывающие “оцениваются на предмет дополнительных рисков”.

Кроме того, для россиян ограничено право приобретения недвижимости в Литве, запрещён ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, а также украинских гривен.

Впервые Сейм принял закон о национальных санкциях весной 2023 года. Тогда президент Литвы Гитанас Науседа вернул закон в парламент, предлагая унифицировать ограничения как для россиян, так и для белорусов. Однако Сейм отклонил вето президента.

Сейм Литвы отклонил вето президента на закон об ограничениях для белорусов и россиян

Что говорят в Беларуси?

Пока эту информацию власти не комментировали. Однако ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз предрёк ухудшение социально-экономической ситуации в Литве и «ещё более глубокий кризис».

МИД Беларуси предрёк новому правительству Литвы «глубокий кризис»

«И в результате не исключено, что литовский народ скоро снова вынужден будет сказать свое слово, и оно будет более веским», — дал прогноз белорусский дипломат.