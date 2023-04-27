МИД Литвы пообещал властям Беларуси "жёсткий ответ". Что происходит?

Опубликовано: 27.04.2023 17:52 , Обновлено: 27.04.2023

Министерство иностранных дел Литвы вызвало в свой офис представителя посольства Беларуси (посла в стране нет после 2020 года), чтобы вручить тому "решительную" ноту протеста. В этот раз дело не касалось границы.

Власти Литвы возмутились началом процедуры ликвидацией в Беларуси Пелесского общественного объединения литовцев Gimtinė (Родина), которое действовало до этого на протяжении более 20 лет.

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Литовские власти выступили против назначенного на 28 апреля заседания Гродненского районного суда по рассмотрению дела о ликвидации организации Пелесских литовцев. В Вильнюсе заявили, что на такие действия Беларуси последует жесткий и принципиальный ответ, а Литва собирается поднять этот вопрос в международных организациях, передает Delfi.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство иностранных дел Литвы 19 апреля тоже вызвало представителя белорусского посольства и вручило “строгую” ноту протеста. В литовском внешнеполитическом ведомстве аргументировали её “умышленными и систематическими нарушениями государственной границы Литвы”.

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