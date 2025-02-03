МИД Латвии предложил изменить порядок подачи заявлений на визы для белорусов

Опубликовано: 03.02.2025 10:18 , Обновлено: 03.02.2025

Министерство иностранных дел Латвии предложило установить ограничения на приём заявлений на визы и въезд в страну для граждан Беларуси и России. Необходимость этих мер в латвийском ведомстве обосновали возросшими рисками, связанными с "разведывательной деятельностью и гибридными угрозами".

Законопроект о новых ограничениях для белорусов и россиян выложили на национальном портале правовых актов. В нём предлагается дополнить действующие меры - усиленный контроль миграции, дополнительные проверки на границе для белорусов и россиян, а также ограничения на получение виз и вида на жительство для некоторых граждан - дополнить новыми.

Дело в том, что срок принятых три года назад распоряжений Кабинета министров Латвии, в том числе, о дополнительных проверках для россиян и белорусов, истекают уже 5 марта. В связи с этим Кабмину предстоит либо продлить их действие, либо принять новое постановление.

МИД, который инициировал пересмотр документа, предложил дополнить нормативный акт новыми ограничениями на прием заявлений на выдачу виз, а также на пересечение границы Латвии. Как заявили в ведомстве, это необходимо для того, чтобы “предотвратить угрозу общественному порядку, международным отношениям и внутренней безопасности Латвии”, а также для защиты её государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и демократического строя в стране, передало Delfi.

Судя по проекту закона, ограничения на въезд в Латвию предусмотрены только для россиян, однако предлагается установить строгий порядок приема заявок на выдачу визы и от граждан Беларуси, чтобы “защитить безопасность жителей Латвии, принимая во внимание потенциальный риск и угрозу безопасности”, пояснили в МИД. Для россиян предлагаются ещё более жёсткие требования.

При каких именно условиях россиянам и белорусам будут отказывать в выдаче виз и запретят въезд в Латвию, станет понятно лишь после того, как законопроект будет принят властями страны. Предполагается, что новые правила будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в январе этого года латвийская правящая правоцентристская партия «Новое единство» внесла в Сейм страны законопроект, который вводит запрет на покупку недвижимости в республике для граждан Беларуси и России.

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А ещё ранее Министерство внутренних дел Латвии предложило закрыть для них одну из сфер экономики и запретить гражданам этих двух стран занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой.

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