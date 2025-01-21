Партия власти Латвии выступила за запрет на покупку недвижимости для белорусов. Что известно?

Опубликовано: 21.01.2025 17:02 , Обновлено: 21.01.2025

Латвийская правящая правоцентристская партия «Новое единство» внесла в Сейм (парламент) законопроект, который вводит запрет на покупку недвижимости в балтийской республике для граждан Беларуси и России. Об этом сообщил портал press.lv.

По информации издания, цель законопроекта — «не допустить вредительскую и опасную деятельность против государственных интересов и не позволить обходить санкции». Запрет, если будет введён, затронет также и юридические лица, которые зарегистрированы в Беларуси и России или чьи учредители являются гражданами этих стран.

Отмечается, что ограничения не должны коснуться тех лиц, которые получили постоянный ВНЖ в странах ЕС или разрешение на постоянное пребывание в Латвии.

Власти Беларуси пока не давали комментариев по поводу идеи ввести новые ограничения для белорусов. Однако летом 2024 года в ведомстве высказывались по поводу запрета на въезд в Латвию на автомобилях с белорусскими номерами.

Тогда дипломаты отмечали, что такие меры представляют собой «удар по обычным людям», и в первую очередь от них пострадают те, кто связан с обеими странами: смешанные семьи, жители, туристы с детьми, путешественники и другие. В МИД Беларуси называли это решение латвийских властей «бесчеловечным и антигуманным».

«Сожалеем, что Рига, явно действуя в ущерб своим национальным интересам, в очередной раз отдала предпочтение таким нецивилизованным и недемократичным мерам. Вся ответственность за это лежит на латвийской стороне», — заявлял тогда официальный представитель Министерства иностранных дел.

«Бесчеловечно и антигуманно» — МИД рассказал, запретит ли в ответ латвийским авто въезд в Беларусь