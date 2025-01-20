МВД Латвии предложило запретить белорусам управлять критической инфраструктурой

Опубликовано: 20.01.2025 11:38 , Обновлено: 20.01.2025

Белорусы и россияне в скором времени могут столкнуться с ограничениями при трудоустройстве в Латвии. Местное Министерство внутренних дел предложило закрыть для них одну из сфер экономики и запретить гражданам этих двух страны занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой.

К критической инфраструктуре в Латвии относят объекты, системы или их части, “существенные для реализации важных общественных функций, а также охраны здоровья, обеспечения безопасности, экономического или социального благосостояния людей”, пояснило агентство Delfi.

В поправках, подготовленных Министерством внутренних дел Латвии, указано, что собственник такой критической инфраструктуры должен быть “лоялен к Латвии и её Конституции”, а также не имеет права поддерживать, в том числе информационно, лиц или государства, которые представляют для демократических государств “угрозу территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю”. Всё это латвийское ведомство объясняет укреплением защиты критической инфраструктуры самой Латвии и стран ЕС.

На основании этого в МВД страны предложили запретить гражданам Беларуси и России (как физическим, так и юридическим лицам) не только выступать в качестве владельцев или управляющих объектов критической инфраструктуры, но и занимать должности в их структурах управления. Запрет предлагается ввести для тех должностей, где предполагается доступ к информации или технологическому оборудованию, “значимым для функционирования критической инфраструктуры”. Допускать белорусов и россиян к такой работе предложили лишь в исключительных случаях и лишь с разрешения службы госбезопасности.

Пока документ остаётся на стадии законопроекта - ему предстоит получить одобрение правительства и Сейма Латвии, прежде, чем поправки заработают на практике.

Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлой осенью Таможенный комитет Беларуси обвинил власти Латвии в ущемлении интересов собственных граждан. Поводом стали поправки в закон о дорожном движении, которые запретили въезжать в страну автомобилям на белорусских номерах. Эту меру белорусская сторона назвала “нецивилизованной”.

ГТК Беларуси обвинил Ригу в «ущемлении» латвийцев из-за запрета на въезд белорусских автомобилей