МИД Беларуси заявил, что не считает «Совет мира» Трампа альтернативой ООН и ОБСЕ

Опубликовано: 22.01.2026 18:00 , Обновлено: 22.01.2026

В Министерстве иностранных дел Беларуси (МИД) заявили, что не считают созданный президентом США Дональдом Трампом «Совета мира», в который согласилась войти и наша Республика, альтернативой существующим международным структурам, таким как ООН и ОБСЕ. При этом в белорусском ведомстве нашли в новой организации ряд "преимуществ" перед этими структурами.

Приглашение Трампа Минску войти в состав Совета мира в МИД расценили как доказательство того, что власти США “объективно видят Беларусь как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира и вести за собой силой примера”, а также личного вклада президента Беларуси Александра Лукашенко в выстраивании равноправного диалога между странами “с различными моделями развития и системами ценностей”.

[inf]Кстати, в МИД сообщили, что Беларусь была официально представлена на церемонии утверждения Устава Совета мира, которая 22 января состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Минск представлял чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Швейцарии Александр Ганевич.[/inf]

Позиция же Беларуси относительного новой организации озвучил в Вене постоянный представитель Республики при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его мнению, новый Совет призван институционализировать “логику разговора, а не диктата” в диалоге между странами с разнящимися позициями. Именно этого, по мнению белорусского дипломата, сегодня не хватает и ООН, и ОБСЕ.

“Провозглашавшиеся в последние годы многочисленные международные альянсы, сообщества и коалиции объединяет одна общая черта: все они ориентированы на удобное и комфортное общение единомышленников. К сожалению, ни одна их этих коалиций не предполагает создание условий для общения партнёров, чьи мнения могут серьёзно расходиться”, - заявил Дапкюнас.

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Он упрекнул действующие международные структуры в том, что те принципы и механизмы, на которые они опираются, уже не работают и они “никак не влияют на шансы прекращения конфликтов и установления мира”.

“Уникальность инициативы о создании Совета мира в том, что впервые за последние 50 лет предлагается создать международную организацию, объединяющую государства, которые далеко не во всем единомышленники, но которые едины в своей поддержки мира во всем мире. Инициатива президента Трампа – ценнейшая подсказка для ОБСЕ: или государства-участники, разделённые пропастью непонимания и вражды, всё-таки смогут ответственно задействовать механизмы ОБСЕ для равноправного уважительного диалога, или организация просто канет в лету”, - заявил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД Беларуси убеждены, что Совет Трампа нельзя назвать “конкурентом” ООН или ОБСЕ, а тех, кто придерживается иного мнения, упрекнули в “психологически понятной неготовности” и даже “нежелании национальных элит адаптироваться к радикально изменившемуся миру”.

“Беларусь считает, что Совет мира не является альтернативой существующим международным структурам. Он способен стать площадкой нового типа: свободной от блоковой дисциплины, санкционного шантажа и идеологической исключительности”, - заявил Дапкюнас.

От участия в Совета мира Трампа, по его словам, Минск ожидает возможности “деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию международных конфликтов”.

Напомним, что приглашения вступить в новую международную организацию от Трампа получили главы почти 60 стран, но своё согласие - даже чисто формальное, на словах - дали пока немногие. Так, на данный момент ни один из постоянных членов Совета безопасности ООН (а это Россия, Китай, Франция, Великобритания), кроме самого инициатора - США, своё согласие на членство в будущем “Совете мира” не дали.

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