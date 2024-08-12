МИД Беларуси пригрозил "расширением конфликта" в Украине на страны ЕС

Опубликовано: 12.08.2024 21:53 , Обновлено: 12.08.2024

В белорусском Министерстве иностранных дел (МИД) сообщили, что 12 августа пригласили в ведомство поверенного в делах Европейского союза (ЕС) в Беларуси Стена Нерлова. Все из-за нарушения 9 августа воздушного пространства Республики украинскими беспилотниками, рассказали в МИД.

Как отметили в ведомстве, до дипломата “довели позицию белорусской стороны по этому вопросу”. “Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников”, - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что “подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением, в том числе на страны ЕС”.

В МИД Беларуси призвали Евросоюз “принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство”, чтобы не допустить “подобных действий” в дальнейшем.

Что произошло на границе Беларуси и Украины

Ранее Telegraf.news сообщал, что вечером 9 августа, по словам президента Беларуси Александра Лукашенко, ВВС и войска ПВО страны привели в повышенную боевую готовность. Это сделали потому, что, как рассказал глава государства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «нарушили всякие правила поведения» и пересекли воздушное пространство Беларуси.

«Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО [реактивной системы залпового огня] были переведены в повышенную боевую готовность», — сказал Лукашенко.

Силы ПВО, продолжил он, уничтожили “несколько целей” над территорией Беларуси. “Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины”, - добавил президент.

Лукашенко объявил о приведении ВВС и ПВО «в боевую готовность». Что случилось?

В свою очередь Госпогранслужба Украины заявила 11 августа, что пока не может подтвердить усиление подразделений белорусской армии на границе. Там заявили, что не заметили никаких изменений. «На данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещение техники или личного состава», — отметил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.

В Украине не заметили усиления белорусских войск на границе