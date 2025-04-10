МИД Беларуси предупредил тех, "кто раздумывает над переездом в Литву" о "точечных депортациях". Что случилось?

Опубликовано: 10.04.2025 13:24 , Обновлено: 10.04.2025

В Министерстве иностранных дел Беларуси предупредили тех, "кто раздумывает над переездом в Литву", о практике "точечных депортациях", которую, по словам белорусских дипломатов, начали применять литовские власти. С таким заявлением 10 апреля выступил новый пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

Дипломат предупредил, что тех, кого литовские власти “сегодня называют “союзником"", уже завтра в Вильнюсе могут “указать на дверь”.

“Политика здесь меняется быстро. Вместо обещанной стабильности вы рискуете столкнуться с бюрократией, где придётся оправдывать свою “актуальность"", - заявил Варанков.

Он упрекнул литовские власти в применении “практики точечных депортаций” и “очистке политического пространства”, заявив, что Вильнюс, по его мнению, сейчас превратился в “эталон селективной справедливости”, подменив демократические принципы прагматизмом.

“Особого внимания заслуживает эволюция позиции Вильнюса: от публичной героизации отдельных граждан до их стремительного превращения в “угрозу безопасности” — процесс, занимающий ровно столько времени, сколько требуется для смены политического курса”, - заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.

Он особо подчеркнул, что Беларусь при этом “сохраняет приверженность международным обязательствам и открыта для всех, кто предпочтёт реальность политическим иллюзиям”.

Таким образом глава пресс-службы белорусского Министерства иностранных дел прокомментировал новости об усиленных проверках Министерства внутренних дел Литвы, под которые попали и тысячи белорусов, и свежие инициативы литовских законодателей. В частности, в начале апреля этого года в Сейм Литвы внесли законопроект с поправками в действующие правила пребывания в Литве для граждан Беларуси и России. Одна из них предполагает, что белорусам смогут аннулировать вид на жительство в Литве, если они посещают Беларусь или Россию чаще одного раза в три месяца. Такую меру авторы законопроекта, который пока не вступил в силу, аргументировали соображениями национальной безопасности.

Ранее Telegraf.news рассказал,что в прошлом году Департамент миграции Министерства внутренних дел Литвы отказал в выдаче разрешительных документов 598 белорусов, которых в соседней стране признали “угрозой государственной безопасности, общественному порядку или здоровью людей”. Само это решение принимается после консультаций с местной полицией, службой госбезопасности и погранслужбой.

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С конца 2022 года белорусы, подавая заявления на выдачу или изменение документов, дающих право на проживание в Литве, или желая оформить новый временный вид на жительство, обязаны заполнять специальную анкету. Помимо стандартной информации в ней необходимо также указать своё личное отношение к войне России с Украиной и сообщить о любых контактах с НАТО и государственными учреждениями стран, не входящих в ЕС.

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