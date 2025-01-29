Литва усмотрела в 598 белорусах «угрозу нацбезопасности»

Опубликовано: 29.01.2025 16:05 , Обновлено: 29.01.2025

Департамент миграции Министерства внутренних дел Литвы обновил данные о лицах, которым власти отказали в выдаче разрешительных документов. Оказалось, что за минувший год в их числе оказалось 598 граждан Беларуси, которых в соседней стране признали "угрозой государственной безопасности, общественному порядку или здоровью людей". Это решение принимается после консультаций с местной полицией, службой госбезопасности и погранслужбой.

Согласно официальным данным, озвученным 29 января в литовском ведомстве, число белорусов, которых наделили таким “эпитетом”, по сравнению с 2023 годом сократилось почти в 2,4 раза - тогда за год насчитали 1428 таких белорусов. Аналогичная тенденция зафиксирована и для россиян - в 2024 году 125 человек, годом ранее - 352 человека.

По данным Департамент миграции, из 179белорусам, которых в прошлом году признали “угрозой государственной безопасности”, не смогли получить разрешение на временное проживание в Литве, 232 человека не смогли продлить уже действовавшее разрешение по истечении срока действия.

Сообщается, что по инициативе Департамента миграции были аннулированы еще действовавшие в Литве разрешения на временное проживание 175 белорусов, ещё трём отказали в выдаче разрешения на постоянное проживание в Литве, а у девяти - аннулировали эти документы. Всем им теперь запрещен въезд в Литву.

Отметим, что с конца 2022 года белорусы, подавая заявления на выдачу или изменение документов, дающих право на проживание в Литве, или желая оформить новый временный вид на жительство, обязаны заполнять специальную анкету. В ней в обязательном порядке указывается следующая информация:

об образовании,

о месте предыдущей работы,

о службе в вооруженных силах,

о любых контактах с НАТО и государственными учреждениями стран, не входящих в ЕС,

о личном отношении к войне России с Украиной.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале прошлого года Департамент миграции при МВДЛитвы решил устроить дополнительные проверки тысячам белорусов, въехавшим в страну до 2022 года. По словам главы департамента Эвелины Гудзинскайте, проверку предстоит пройти порядка 18-20 тысячам белорусов.

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А уже в конце прошлого года литовское правительство решило ввести запрет на службу в Вооруженных силах страны для граждан Беларуси, России и Китая. За соответствующие поправки в действующее законодательство, предложенные Министерством обороны, 19 декабря проголосовало большинство депутатов Сейма Литвы.

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