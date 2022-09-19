МИД Беларуси опроверг сообщения росСМИ о запрете на въезд в страны ЕС белорусским туристам

Опубликовано: 19.09.2022 13:20 , Обновлено: 19.09.2022

В Министерстве иностранных дел Беларуси 19 сентября сообщили, что у них нет информации о том, что белорусским туристам запретили въезжать в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Ранее такую информацию распространили российские СМИ.

«По состоянию на сегодняшний день, в МИД Беларуси нет никакой официальной подтверждающей информации на этот счет», — сообщили в пресс-службе ведомства госагентству БелТА.

Напомним, с 19 сентября Литва, Латвия, Эстония и Польша запретили въезжать российским туристам, в том числе с территории Беларуси. Российские СМИ написали, что это касается и белорусов. Однако официальные власти, и СМИ в этих странах об этом не сообщали.

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При этом, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что власти рассматривают возможность таких же ограничений и для белорусов.

В МВД Литвы рассказали, почему могут запретить въезд белорусам вслед за россиянами