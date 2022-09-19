В МВД Литвы рассказали, почему могут запретить въезд белорусам вслед за россиянами

Опубликовано: 19.09.2022 12:06 , Обновлено: 19.09.2022

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила 19 сентября, что запрет на въезд в страну даже с визами начал действовать с 19 сентября только для россиян. Однако власти Литвы рассматривают возможность таких же ограничений и для белорусов.

Агне Билотайте рассказала, что власти Литвы рассматривают вопрос, стоит ли ввести запрет на въезд также и в отношении граждан Беларуси. Даже если у них есть действующие шенгенские или национальные литовские визы.

“Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов”, – заявила Билотайте, [link href=“https://m.delfi.lt/ru/news/article.php?id=91265703” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Delfi.

Ранее Александр Лукашенко осудил санкции, которые ввели и настаивают на их усилении Литва, Польша и другие соседние с Беларусью страны.

“Развал Украины уже начался. А польские, литовские и латышские политики, судя по всему, наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях. Они повторяют ошибку конца 30-х годов - начала 40-х прошлого века”, - заявил он 17 сентября.

Ранее Телеграф сообщил, что агентство БелТА со ссылкой на белорусское представительство российского “Радио МИР” сообщило в своем тг-канале, что белорусским туристам запретили въезд в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Однако до этого официальные власти, и СМИ в этих странах сообщили, что запрет касается только российских туристов. Белорусы с шенгенскими и национальными визами этих стран могут без проблем посещать Европу.

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