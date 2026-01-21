Литва признала рекордное число белорусов «угрозой нацбезопасности»

Опубликовано: 21.01.2026 15:56 , Обновлено: 21.01.2026

Власти Литвы в 2025 году поставили рекорд по количеству признанных «угрозой национальной безопасности» белорусов. Причём таких в десятки раз больше, чем россиян.

Согласно официальной статистике, в прошлом году всего было признано угрозой 1721 белорус и россиян. Из них 1634 человека — именно граждане Беларуси. И только 87 — граждане России.

Всем внесённым в чёрный список белорусам отказали или аннулировали временные и постоянные виды на жительство. Также им запретили въезд в Литву.

Напомним, что в ноябре 2025 года в Литве разгорелись споры из-за другого рекорда. В Литве прошла дискуссия из-за вступления в силу закона, который позволит иностранцам, проживающим в стране, привозить туда и свои семьи. В ходе споров выяснилось, сколько сейчас в соседней стране живёт белорусов, получивших официальное разрешение.

Оказалось, что белорусы составляют вторую по численности (24%) группу иностранцев, легально проживающих в Литве.

В Литве назвали число белорусов, получивших литовский ВНЖ. Боятся, что приедут ещё?