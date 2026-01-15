Литовский солдат призвал Литву "расширить границы". Комментаторы вспомнили про Беларусь

Опубликовано: 15.01.2026 16:15 , Обновлено: 15.01.2026

Короткое видео телеинтервью курсанта Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса взорвала социальные сети Литвы. Молодой человек, у которого журналист поинтересовалась о будущем страны, ответил буквально пару слов, но гарантировал себе популярность в соцсетях и вызвал бурное обсуждение в местных СМИ.

Интервью у военных брали по случаю празднования Дня защитников свободы, который в Литве отмечают 13 января. В этот день в 1991 году в Вильнюсе прошли несанкционированные акции протеста тех, кто выступал за независимость Литвы и выход из СССР. Всё завершилось штурмом Вильнюсского телецентра, в результате которого погибли 14 человек.

В 35-ю годовщину этого памятного дня, который в Литве воспринимают как день национального единства и победы независимости их страны, журналистка поинтересовалась у одного из курсантов военной академии, как он представляет себе страну ещё через 35 лет.

“Какой бы вы хотели видеть Литву?”, - просила журналистка и после короткой паузы получила короткий и ёмкий ответ.

“С расширенными границами”, - с улыбкой ответил курсант.

Хотя в сам эфир этот показательный диалог не попал, в Сеть запись всё же попала и тут же разлетелась по социальным площадкам, набирая сотни тысяч просмотров, лайков и комментариев.

Разумеется, ответ молодого человека большинство интернет-пользователей восприняло с юмором, но идею курсанта развили в самых разных направлениях, как исторических, так и географических.

Кто-то отметил, что для осуществления этих планов молодого литовского военного придётся как минимум “оккупировать Украину и Беларусь”, кто-то иронично заметил, что от подобного “расширения” будет “в восторге” российский Калининград.

«Давайте снова сделаем Великое княжество Литовское великим», — прокомментировал ещё один пользователь, вспомнив об общем историческом прошлом Беларуси и Литвы и перефразировав известный лозунг американского президента Дональда Трампа.

Кстати, весной прошлого года в Литве решили модернизировать и укрепить один из маршрутов, проходящих через Сувалкский коридор, который соединяет страну с Польшей и граничит с Беларусью, а также Калининградской областью России, а также возвести “новые меры защиты” вдоль границ с Беларусью и Калининаградской областью.

Литва решила укрепить маршрут через Сувалкский коридор. Что за «новые меры» вдоль границы с Беларусью?