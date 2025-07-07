МИД Беларуси назвал искусственный интеллект "необходимой частью суверенитета"

Опубликовано: 07.07.2025 11:04 , Обновлено: 25.09.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал искусственный интеллект "неотъемлемой частью технологического суверенитета" государства и заявил, что Беларусь выступает "против технологической монополизации и цифрового колониализма".

Выступая на расширенной сессии XVII саммита БРИКС, Рыженков заявил, что Беларусь готова стать для стран объединения “платформой для создания современных логистических хабов”, в которых “передовые технологии, включая блокчейн и Интернет вещей, будут применяться для построения прозрачных и эффективных цепочек поставок”. По мнению главы белорусского МИДа, хорошие перспективы для расширения сотрудничества в сфере логистики обеспечивает геополитическое положение Республики.

БРИКС Рыженков назвал “стратегической платформой будущего”, “опорой многополярного мира” и “фундаментом и неотъемлемой части справедливого миропорядка”. Он также подчеркнул необходимость ориентироваться на “финансовую архитектуру, основанную на суверенитете, взаимном доверии и технологической независимости”, а также на расширение расчетов в национальных валютах, гармонизацию финансовых рынков и обеспечении кибербезопасности платежных систем.

“Эти инициативы уже переходят в практическую плоскость. Двусторонние соглашения о взаиморасчетах, разработка общих стандартов и создание защищенной финансовой инфраструктуры становятся основой для построения суверенной экономической архитектуры. Беларусь готова внести свой вклад в развитие этих проектов”, - заявил министр.

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В МИД сообщили, что для совершенствования финансовой инфраструктуры стран БРИКС белорусская сторона предложила интегрировать платформы цифровых валют центральных банков “по мере их правовой и технической готовности к интеграции”, а также высказалась за создание собственной системы - аналога SWIFT.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на страны БРИКС. Он пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины не только для самих участниц своеобразного клуба крупнейших стран с развивающейся экономикой, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, но и для стран, поддержавших их политику.

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